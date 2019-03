Unterföhring (ots) -



Die Liebe macht Klaas Heufer-Umlauf zum neuen Show-Master! Mit seiner neuartig entwickelten Hochzeitsshow "Liebe macht blind und taub" überzeugt er das Studiopublikum und präsentiert am Samstagabend auf ProSieben "DIE BESTE SHOW DER WELT". Per Fernbedienung erzielt die Show im Studio eine Einschaltquote von 90 Prozent und bezwingt damit die Show-Ideen von Joko Winterscheidt.



"DIE BESTE SHOW DER WELT" gewinnt in Vergleich zur letzten Ausgabe deutlich Marktanteile und überzeugt am Samstag zur Prime Time mit starken 12,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.



