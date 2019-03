Tagesgewinner war am Freitag Nemetschek mit 10,55% auf 152,00 (302% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 12,84%) vor Celgene mit 7,88% auf 94,34 (390% Vol.; 1W 7,02%) und YY Inc. mit 4,02% auf 84,01 (131% Vol.; 1W 5,49%). Die Tagesverlierer: Deutsche Telekom mit -4,73% auf 14,79 (132% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -5,43%), AMS mit -1,42% auf 23,56 (14% Vol.; 1W -9,87%), Wirecard mit -8,74% auf 111,70 (112% Vol.; 1W 12,83%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Royal Dutch Shell (29717,45 Mio.), Glencore (25449,64) und Amazon (11827). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei Celgene (390%), Nemetschek (302%) und Evotec (228%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Nordex mit 32,36%, die beste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...