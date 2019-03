Die deutsche Rüstungsexportpolitik gegenüber Saudi-Arabien bringt nicht nur die europäischen Partner in Rage. Sie offenbart das völlige Fehlen einer Strategie. Stattdessen regiert wohlfeile Moral.

Franz-Josef Strauß warnte in einer seiner unvergesslichen, polemischen Wahlkampfreden 1986 - nur zwei Jahre vor seinem Tod - vor einem "fundamentalen Richtungswandel in Richtung Rot-Grün", durch den "unsere Arbeit der letzten 40 Jahre umsonst gewesen" wäre. "Wir stehen", so Strauß 1986, "doch vor der Entscheidung: Bleiben wir auf dem Boden trockener (…) bürgerlicher Vernunft und ihrer Tugenden oder steigen wir in das buntgeschmückte Narrenschiff Utopia ein, in dem dann ein Grüner und zwei Rote die Rolle der Faschingskommandanten übernehmen würden".

Nun wird das Land zwar nicht rot-grün, sondern unter Beteiligung seiner CSU schwarz-rot regiert. Doch den Boden der Vernunft haben die Regierenden dennoch zu Gunsten der Utopie hinter sich gelassen. Ohne Strauß'sche Polemik in der Sprache der politischen Philosophie formuliert, könnte man sagen: Es regiert statt kalten Interessen der warme Wahn der Hypermoral. Das Feld, auf dem sich dies aktuell besonders deutlich offenbart, ist die Rüstungsexportpolitik.

Zunächst sei klargestellt: Mir persönlich, das bekenne ich freimütig, ist kaum ein politisches Regime mehr zuwider als das bigotte Königreich der Saudis. Nicht erst seit dem unfassbar grausamen, wahrscheinlich im direkten Auftrag des regierenden Kronprinzen Mohammed bin Salman verübten Mord an dem kritischen Autor Jamal Khashoggi kann sich niemand über den zutiefst inhumanen Charakter dieser anachronistischen Monarchie täuschen. Deren ideologische Legitimation und Staatsdoktrin ist der Wahhabismus, eine Art Hardcore-Sunnitentum - zutiefst intolerant und ein geistiger Nährboden für fundamentalistischen Terrorismus. Ideologisch jedenfalls steht das Saudi-Reich allem, was man unter westlichen Werten verstehen kann, keinen Zentimeter näher als das schiitische Mullah-Regime des Iran. Sunniten und Schiiten, Saudis und iranische Mullahs hassen sich aus dogmatischen, religiösen Gründen, die für einen modernen, säkularen Menschen kaum nachvollziehbar sind. Allein ein entscheidendes Zugeständnis unterscheidet Riad moralisch von Teheran: Die Saudis haben sich mit der Existenz Israels offen abgefunden. Das ist durchaus ein triftiger Grund, gerade für Deutschland, einen Unterschied zu machen.

Der Khashoggi-Mord selbst war jedenfalls sicher kein vernünftiger, "trockener" Grund dafür, auf einen Schlag bereits genehmigte Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien zu stoppen. Konnte man das Saudi-Regime vor dem Mord radikal anders beurteilen? Wohl kaum. Der Rüstungsexportstopp war keine rationale außenpolitische Entscheidung, sondern Ergebnis des ...

