Wie gut passt die Deutsche Bank zur Commerzbank? Veraltete Technik macht eine Antwort fast unmöglich - und eine Fusion zum unkalkulierbaren Risiko.

Der ältere Herr war schon seit Jahren in Rente, die Programme aber liefen weiter. Da diese außer ihm niemand mehr wirklich beherrschte, schaute der IT-Experte weiter regelmäßig bei seinem früheren Arbeitsplatz in Eschborn bei Frankfurt vorbei. Was er dort genau anstellte, wissen Beschäftigte im IT-Zentrum der Deutschen Bank nicht. Es war aber wichtig, damit die Systeme weiter funktionierten.

Heute kommt der Herr nicht mehr - das Problem aber ist geblieben. Die IT-Systeme vieler Banken sind derart veraltet und ausgewuchert, dass selbst Experten sie kaum durchdringen können. Das erschwert die Arbeit im Alltag - und wird zum kaum kalkulierbaren Risiko, wenn Banken zusammengehen. Denn technische Probleme lassen sich vor einer Fusion kaum absehen, sind in der Praxis aber umso gravierender. Das wäre auch beim Zusammenschluss von Deutscher Bank und Commerzbank so.

Den prüfen beide Institute offiziell seit knapp zwei Wochen. Neben den Risiken aus Krediten und Wertpapieren ist die Technik ein zentrales Thema der Sondierungen. Gegner der Fusion haben sie bereits als Schwachpunkt erkannt. "Kunden und Mitarbeiter wollen den Zusammenschluss nicht, und es ist nicht ansatzweise erkennbar, wie die IT beider Banken zusammenfinden soll", sagt Stefan Wittmann, der die Gewerkschaft Verdi im Aufsichtsrat der Commerzbank vertritt. Das gelte umso mehr, als bei der Deutschen Bank ...

