Die Volksherrschaft steckt in der Krise, weil alle Parteien Zukunft bewirtschaften, Wählerstimmen quasi einkaufen und in großen Koalitionen extreme Politiken durchsetzen, die sonst kaum durchsetzbar wären.

Ist das Zeitalter der Postdemokratie eingeläutet? Stirbt die Demokratie? Solche dramatischen Fragen stellen viele Kommentatoren angesichts "Populist Nationalism", "Brexit", "EU-Verdrossenheit" oder "Kollaps des internationalen Multilateralismus". Diese und andere Schlagworte stehen stellvertretend für eine tiefe gesellschaftliche Spaltung, die sich in vielen Demokratien der westlichen Welt aufgetan hat.

Auf der einen Seite befinden sich diejenigen, die gegen das "Establishment" - Regierungspolitiker, Journalisten, Vorstände von Großunternehmen und -banken, Richter und Polizei - protestieren. Sie fühlen sich zurückgelassen, benachteiligt, hintergangen, sorgen sich um ihre wirtschaftliche und soziale Sicherheit, um ihre nationale Identität. Auf der anderen Seite stehen diejenigen, die den eingeschlagenen Politikkurs energisch verteidigen, einen Umbruch abwehren wollen.

Wie erklärt sich das große Gegeneinander, der "neue Klassenkampf"? Fasst man die Frage als eine Herrschafts- oder Machtfrage auf, drängt sich die These von der "Oligarchisierung der Demokratie" auf, die der deutsch-italienische Soziologe Robert Michels 1911 in seinem Buch "Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie" entwickelt hat. In der Demokratie kommt es, so Michels, notwendigerweise zu Parteigründungen. Parteien sind Organisationen, und Organisationen bedürfen der festen Führung. Eine kleine Gruppe von Menschen, die gewieft ist und den Willen zur Macht hat, übernimmt diese Führung: Die wenigen beherrschen den Parteiapparat; eine oligarchische Elitenherrschaft immunisiert sich weitgehend gegen Kritik von innen und außen.

Aber die Parteieliten weichen nicht nur vom Partei- und Wählervotum ab und verfolgen ihre eigene Agenda, sondern sie kooperieren auch mit Lobbygruppen ("Big Business") - und der Wählerwille bleibt vollends auf der Strecke. Die Demokratie - wenn man sich von ihr die Selbstbestimmung der Wähler erhofft - ist daher eine große Illusion, so Michels: Sie zeichnet sich durch eine Herrschaft der Gewählten über die Wähler aus, der Beauftragten über die Auftraggeber.

Doch lassen sich Michels' Thesen auf die Moderne übertragen? Bieten sie ein taugliches Interpretationsmuster an für das aktuelle gesellschaftspolitische Geschehen?

Man könnte also meinen, die "Oligarchisierung der Demokratie" werde im Zaume gehalten, solange es einen wirksamen Wettbewerb zwischen Parteien um die Regierungsmacht gibt. Dass das Konkurrenzprinzip in Zeiten, in denen sich Milieus und Stammwählerschaften auflösen, ungefährdet ist. Dass es zwar zu einer Oligarchisierung innerhalb einzelner Parteien ...

