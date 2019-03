Eine positive DAX-Woche und der Sprint zum Handelsende am Freitag sorgten dafür, dass der März am Ende hauchdünn in der Gewinnzone endete. Ist dies gerade noch positiv oder nach den vorhergehenden starken Monaten bereits als negatives Zeichen zu interpretieren? Mein Blick widmet sich in dieser Chartanalyse dem Deutschen Aktienindex aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...