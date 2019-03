Der Milliardär hat seine Beteiligung am Onlinehändler weiter ausgebaut. Auch andere Topmanager greifen gezielt bei Aktien der eigenen Firma zu.

Anders Holch Povlsen hat viel Geld und offensichtlich starke Nerven. Anfang September stockte der milliardenschwere Investor, der im Aufsichtsrat von Zalando sitzt, seine Beteiligung an dem Onlinehändler um knapp 6,4 Millionen Euro auf. Dafür zahlte er um die 45,50 Euro je Aktie.

Kurze Zeit später stürzte die Zalando-Aktie nach einer Gewinnwarnung ab und verlor bis Jahresende rund 46 Prozent. Mit seinem Investment vom September liegt Povlsen heute noch im Minus, obwohl die Aktie in diesem Jahr mit einem Kursplus von rund 55 Prozent der beste MDax-Wert ist.

Der Milliardär scheint an weiteres Aufwärtspotenzial zu glauben. Bereits von Anfang bis Mitte März kaufte er Aktien für 9,2 Millionen Euro nach. In den vergangenen beiden Wochen griff er über eine Holding erneut zu und investierte gut 9,4 Millionen Euro. Dafür zahlte er um die 34,50 Euro pro Aktie - und baute seine Zalando-Beteiligung auf 10,2 Prozent aus.

Sollen Privatanleger es dem Dänen nachmachen und ebenfalls in die Zalando-Aktie investieren? Es gibt zwar viele Kaufempfehlungen von Banken, und zumindest seine gesenkte Gewinnprognose hat Zalando im abgelaufenen Jahr erreicht. Dennoch raten die meisten Analysten nur zum Halten der Aktie. "Anleger sollten nicht das spekulative Moment der Aktie vernachlässigen", meint auch Olaf Stotz, Professor für Asset Management an der Privatuni Frankfurt School of Finance & Management.

Stotz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...