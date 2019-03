Industrie 4.0 stellt viele Unternehmen vor gigantische Herausforderungen. Schweden zeigt, wie alle Betriebe davon profitieren können - indem sie zusammenarbeiten.

David Modig tätschelt ein löchriges Eisengerippe, das fast doppelt so groß ist wie er. "Damit fängt alles an", sagt der Unternehmer im schwarzen Anzug. Drei Wochen brauchen seine 70 Mitarbeiter, um aus dem tonnenschweren Gerüst eine Fräse für die Flugzeugindustrie zu fertigen, mit der Airbus, Boeing und Bombardier Bauteile schneiden. "Unsere RigiMill kostet drei Millionen Dollar und hat 2017 den Weltrekord im High-Speed-Fräsen aufgestellt", sagt er stolz. In einer Minute kann die RigiMill einen 16,4-Liter-Aluminium-Festkörper in Späne zerkleinern.

Modig gehört zu den innovativsten Unternehmern in Schweden. 39 Millionen Euro Umsatz verbuchte er 2018. Das Geheimnis seines Erfolgs: Das Unternehmen setzt auf Kooperation statt auf Einzelkämpfertum. Modig holt sich Expertise aus den Forschungseinrichtungen des Landes und kooperiert mit anderen Unternehmen. Die schwedische Regierung fördert die Kollaboration in der Wirtschaft massiv - und setzt so die Basis für den Technologiefortschritt.

Das Erfolgsmodell "made in Sweden" taugt so auch zur Blaupause für die bedeutendste Revolution, die Europas Werkbänke nachhaltig verändern wird. Industrie 4.0 disruptiert bisherige Produktionsprozesse: Maschinen vernetzen sich miteinander und arbeiten bald vollautomatisch. Doch das kostet Geld und überfordert vor allem Mittelständler, die sich die Anstrengung nicht leisten können oder wollen. Mehr Zusammenarbeit soll in Schweden die Risiken für den Einzelnen minimieren. Auch in Modigs Fabrik in der beschaulichen Ortschaft Virserum in Südschweden läuft das so. 1947 gründeten die vier Brüder Harry, Arne, Sture und Erik die "Modig Mekaniska Verkstad AB". Heute führt David Modig die Firma in dritter Generation.

Sein Vater Percy hatte als Chef bereits vor drei Jahrzehnten begonnen, mit dem schwedischen Industriekonzern SKF und dem Royal Institute of Technology an der Königlich Technischen Hochschule Stockholm zusammenzuarbeiten. Ein Ergebnis der Kooperation war 1991 eine speziell für Saab entwickelte Maschine. Sie öffnete die Türen in die Luftfahrtbranche, die heute noch 70 Prozent des Geschäfts ausmacht. Außerdem läutete sie eine starke Expansion ein - den "Goldrausch in Virserum", wie Modig sagt. Ohne die Kooperationen wäre Modig nicht da, wo es heute ist. Und deshalb arbeitet das Unternehmen heute noch mit vielen Partnern zusammen. So etwa mit dem Werkzeugbauer Seco, dem Softwarehaus Icam und Universitäten bei der Entwicklung neuer Maschinen.

