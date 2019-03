Über Jahrzehnte hinweg erhöhte eine gute Wirtschaftslage die Popularität der Regierung. Doch das ist vorbei, trotz wachsenden Wohlstands haben Populisten zugelegt. Der Grund ist die destruktive Kraft der Schwarzmalerei.

Eine alte Gesetzmäßigkeit der Wahlforschung ist in Deutschland außer Kraft gesetzt. Jahrzehntelang existierte eine stabile Korrelation zwischen Wirtschaftslage und Popularität einer Regierung. Kanzler und Regierungsparteien erfuhren Zustimmung, wenn die Arbeitslosigkeit niedrig und die Einkommensentwicklung positiv waren.

Würde dieser Zusammenhang heute noch gelten, dann wären Union und Sozialdemokraten in den letzten Jahren von Wahlerfolg zu Wahlerfolg geeilt. Denn Deutschlands Wähler werden bei zentralen ökonomischen Kennziffern mit den besten Werten seit Jahrzehnten verwöhnt: Die Beschäftigtenzahlen steigen seit Jahren mit jährlichen Zuwächsen von einer halben Million und mehr. Die Arbeitslosenquote hat sich seit Mitte der Neunzigerjahre mehr als halbiert. Viele regionale Arbeitsmärkte sind inzwischen durch Vollbeschäftigung gekennzeichnet. Noch dazu ist die reale Einkommensentwicklung wieder deutlich positiv. Gleichzeitig sorgt der deutsche Steuer- und Wohlfahrtsstaat mit seiner weit reichenden Umverteilung trotz ansteigender Ungleichheit der Markteinkommen dafür, dass die Ungleichheit der Nettoeinkommen in den letzten 15 Jahren nicht mehr zugenommen hat.

Es ist auf den ersten Blick rätselhaft, dass Parteien in Regierungsverantwortung in dieser Phase wachsender ökonomischer Prosperität bei gleichzeitiger sozialer Balance derart an Zuspruch verlieren können. Ebenso erstaunlich ist, dass davon mit der AfD vor allem eine neue populistische Partei profitiert hat. Denn ein maßgeblicher Grund für den Zuspruch zu Parteien unter dem "Populismus"-Label ist die Unzufriedenheit der Wähler mit der Leistung etablierter Parteien.

Gerade in den letzten Jahren war das Bild der zentralen messbaren Erfolgsindikatoren der Regierungen für Deutschland aber außergewöhnlich positiv. Auch in der regionalen Entwicklung des AfD-Erfolgs zeigt sich, dass objektive Daten zur Wirtschaftslage offenbar keine überzeugende Erklärung liefern können. Der Aufstieg der AfD hat in den östlichen Bundesländern ausgerechnet in einer Phase eingesetzt, als dort die hohen Arbeitslosenquoten der Nachwendezeit endlich überwunden werden konnten. Der AfD-Erfolg konnte sich noch dazu in westliche Bundesländer hinein eindrucksvoll fortsetzen und das eindeutig auch in solchen Milieus, die auf der ökonomischen Gewinnerseite des Lebens stehen.

Damit sind in Deutschland sozio-ökonomische Erklärungen für den Aufstieg der Populisten noch viel weniger plausibel als etwa in Südeuropa. Während in Italien oder gar Griechenland ganz offenkundig eine miserable ökonomische Performance die Unzufriedenheit mit den etablierten Parteien genährt hat, trägt diese Erklärung in Deutschland nicht. Sicherlich hat das Migrationsthema im Jahr 2015 eine enorme Mobilisierungswirkung für neue rechtspopulistische Strömungen überall in Europa ...

