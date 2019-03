Bei der Präsidentschaftswahl in der Ukraine liegen ersten Prognose zufolge Wolodymyr Selenskyj und Petro Poroschenko vorne. Da allerdings voraussichtlich keiner der Kandidaten die notwendige Mehrheit erreicht, treten die beiden Bewerber mit den meisten Stimmen am 21. April in einer Stichwahl gegeneinander an.



