Netflix & Amazon Partner vor Kursexplosion?

Thunderbird:

Diese sensationelle Medien-Aktie gehört jetzt in Ihr Depot

Thunderbird Entertainment (WKN: A2N8Q7, ISIN: CA88605U1075) ist jetzt die heißeste Anlagechance für extravaganten, qualitativ hochwertigen Mediencontent für Filmstudios wie Disney und Streamer wie Netflix, Amazon und Apple.

Das Weltklasse-Management startet jetzt richtig durch: Der 360%-Gewinnsprung des bereinigten EBITDA von 2016 bis 2018 war nur der Anfang!

Internationale Topanalysten sind sich einig:

Diese Aktie ist jetzt hochinteressant!

Thunderbird Entertainment (WKN: A2N8Q7), Frankfurt: 1,08 € (21.03.2019)

Thunderbird hat, was Netflix und Amazon händeringend suchen

Kennen Sie die atemberaubende Wachstumsgeschichte von Netflix? Vor 20 Jahren war das Unternehmen noch ein Videoverleih. Damals konnten sich Kunden für eine monatliche Gebühr so viele DVDs per Post kommen lassen, wie man in einem Monat schauen konnte. Heute ist Netflix ein Streaming-Service, der Inhalte online zur Verfügung stellt und dabei verstärkt eigene exklusive Inhalte produziert oder von unabhängigen Produktionsfirmen aufkauft.

Die Zahl der Netflix-Abonnenten wächst seit Jahren rasant. Mehr 150 Millionen Haushalte weltweit schauen sich nach jüngsten Zahlen jeden Tag 125 Millionen Stunden Videos an und gieren nach immer neuen Inhalten.

Anzahl der Streaming-Abonnenten von Netflix weltweit vom

3. Quartal 2011 bis zum 4. Quartal 2018 (in Millionen). Quelle: statista.de

Rund US$6 Milliarden steckte Netflix 2017 in den Erwerb von Inhalten, darunter hunderte Millionen in exklusive Produktionen, die es nirgendwo sonst gibt. Im vergangenen Jahr investierte Netflix sogar US$13 Milliarden!

Schauen Sie sich nur an, was aus dem ehemaligen Videoverleih geworden ist: Ein Milliardenkonzern, der weltweit unseren Medienkonsumverhalten von Grund auf revolutioniert hat. Gerade in den letzten 3 Jahren ist der Kurs der Netflix-Aktie geradezu explodiert!

Netflix (ISIN: US64110L1061), NASDAQ: US$374,33 (21.03.2019)

Massive Investitionen sehen wir auch bei den anderen Branchengrößen. Disney investierte 2017 US$28 Mrd., Comcast US$15 Mrd., Time Warner US$12 Mrd., Amazon US$3 Mrd. für den Kauf von Medieninhalten. Tatsächlich suchen alle großen Medienkonzerne der Welt nach immer neuen Inhalten für ihre stetig wachsende Zahl von Abonnenten. Dabei zählt längst nicht mehr Masse, sondern vor allem die Qualität der Inhalte.

Noch ist Thunderbird ein heißer Tipp unter Anlegern

Thunderbird Entertainment gilt in der internationalen Medienbranche als höchst innovativer, junger Hoffnungsträger und seit dem Börsengang Ende 2018 unter Börseninsidern als echter Geheimtipp. Denn das kanadische Unternehmen produziert in Kanada ungewöhnlich erfolgreiche TV-Serien und Shows wie Kims Convenience für CBC, Highway Thru Hell (die Staffeln 7 und 8 sind bereits bestellt) und Heavy Rescue: 401 für Discovery (hier wurden die Staffeln 3 und 4 bestellt), die in 170 Ländern vertrieben wird, sowie preisgekrönte Animationen für TV-Serien, Werbung, Musikvideos und Kinderserien wie die mittlerweile berühmten Beat Bugs und The last Kids on Earth für Netflix.

Zu den Kunden von Thunderbird zählt alles, was international Rang und Namen hat: Netflix, Amazon, Discovery, HGTV, abc, hulu, CBC, CTV, corus, Disney, showtime, xd usw.

Zum Tochterunternehmen Atomic Cartoons zählen einige von Kanadas kreativste Animatoren, Autoren, Produzenten und Direktoren! Und das will etwas heißen, denn Kanada ist eine Hochburg für höchst kreative und innovative Medien.

Fragen Sie mal Ihre Kinder, welche Sendungen und Figuren von Thunderbird sie kennen. Sie werden staunen!

Cartoons von Atomic Cartoons, einer Tochtergesellschaft von Thunderbird. (Auswahl).

Quelle: thunderbird.tv

Diese Information schlägt jetzt wie eine Bombe ein!

Disney hat beschlossenen, einen eigenen Streaming-Service aufzubauen und deshalb seinen Content von Netflix abzuziehen.

Netflix ist also darauf angewiesen, seinen eigenen Content gerade im Bereich für Kinder und Jugendliche massiv auszubauen, um das drohende Contentloch wieder zu schließen. Und genau da steckt eine der riesigen Chancen für Thunderbird!

Thunderbird hat für dieses und das kommende Jahr ein Gesamtproduktionsbudget von satten CA$170 Mio. Davon fließt ein Großteil in die Produktion von besonders aussichtsreichen Kinderanimationen.

Der zusätzliche Clou ist: gerade animierte Kinderinhalte, die zu einer großen Stärke Thunderbirds gehören, lassen sich sehr leicht an die verschiedenen Zielgruppen in verschiedenen Ländern anpassen und sehr leicht synchronisieren. Das ist die Grundbedingung dafür, einen Blockbuster zu kreieren.

Außerdem produziert Thunderbird international preisgekrönte Shows und TV-Sendungen. 2018 gewann die Comedy-Serie Kim's Convenience (für Netflix, oben rechts) den Canadian Screen Awards 2018 in der Kategorie "Top Comedy Series". Und schließlich hält Thunderbird 50% der Franchise-Rechte an Blade Runner 2049, der Fortsetzung des berühmten Ridley Scott-Films Blade Runner von 1982.

Auswahl der Drehbücher von Thunderbird. Die. Quelle: thunderbird.tv

Gründer von Milliardenschwerer Entertainmentfirma sitzt im Board

Investoren und Brancheninsider schwärmen von Ivan Fecan, dem Vorstandsvorsitzenden von Thunderbird. Mit Recht!

Denn Ivan ist ein begnadeter Medienproduzent, Manager und Verkäufer von Medieninhalten!

Er hat in Kanada unter anderem drei nationale TV-Netzwerke aufgebaut und als CEO geleitet. Zwei davon wurden verkauft. Hierzu gehört das CTV Television Network, der größte englischsprachige private Fernsehsender Kanadas!

Im Aufsichtsrat sitzt niemand geringerer als Frank Giustra, der Gründer von Lions Gate Entertainment, eines der größten unabhängigen Studios der Welt, dessen Marktkapitalisierung an der Börse im Moment bei US$ 3,2 Mrd. liegt!

Ivan Fecan, Vorsitzender von Thunderbird Entertainment.

Der bisher vielleicht klügste Schachzug Ivans war die Ernennung von Jennifer McCarron zum CEO von Thunderbird. Die überaus talentierte Powerfrau baute Atomic von 60 bis auf aktuell 600 Mitarbeitern aus und entwickelte die Geschäftsbeziehung mit Netflix! Ihr ist maßgeblich der Erfolg der Serie Beat Bugs, in der animierte Käfer Beatles-Songs singen, zu verdanken, was ein großer Erfolg für Thunderbird und Netflix war.

Am 2.08.2016 schrieb die Süddeutsche Zeitung über diese Serie:

"Manche Ideen für eine neue Kinderserie im Fernsehen können schon deshalb begeistern, weil sie einfach brillant sind, weil sie etwas zusammendenken, was so sicherlich zusammengehört, aber noch nie zusammengebracht wurde. (...) Hier ist jetzt von dem ganz, ganz seltenen Glücksfall zu berichten, bei dem wirklich alles passt: Wir reden von den hinreißenden Beat Bugs. Das ist der Titel einer Netflix-Serie, deren Leistung schon darin besteht, dass es sie überhaupt gibt. (...)Das Ergebnis ist so gelungen, dass Netflix jetzt schon bekannt gegeben hat, dass weitere 26 Folgen produziert werden sollen."

Wie gesagt, halte ich den Bereich für animierte Inhalte von Atomic Cartoons und die damit zusammenhängenden Merchandising-Lizenzen für Aktionäre für besonders sexy! Hier könnte ein echter Blockbuster entstehen, der den Aktienkurs von Thunderbird buchstäblich über Nacht zur Explosion bringen könnte!

Ich will Ihnen mal an einem Beispiel verdeutlichen, was das für Thunderbird bedeuten könnte:

Ich stelle Ihnen vor: Peppa Pig, in Deutschland auch als Peppa Wutz bekannt. Die Heldin einer englischen animierten Serie für Vorschulkinder ist in 180 Ländern so berühmt geworden, dass Peppa Pig-Bücher, Peppa Pig-Fanseiten, Peppa Pig-Kleidung, Peppa Pig-Spielzeug, Peppa Pig-Postkarten, Peppa Pig-Partydeko, Peppa Pig-Bettwäsche usw. weltweit verkauft werden. Ohne Übertreibung darf man sagen, dass eine Peppa Pig-Industrie entstanden ist.

Dem kanadischen Medienunternehmen Entertainment One waren die Merchandisingrechte an Peppa Pig satte US$1,3 Mrd. wert!

Merchandising-Superstar Peppa Pig

Steigen Sie noch heute bei Thunderbird ein!

Thunderbird ist innerhalb eines rasanten Wachstumsmarktes höchst erfolgreich. Die massive Akquisition von qualitativ hochwertigem Content vor allem durch Netflix könnte das ohnehin sehr starke Wachstum bei Thunderbird massiv beschleunigen. Dafür spricht das riesige Gesamtproduktionsbudget in Höhe von CA$170 Mio. für dieses und nächstes Jahr.

Und vor allem müssen Sie folgendes beachten:

Bei Thunderbird sind zurzeit nur ca. 46 Mio. Aktien ausstehend. Das Management und Insider, zu dem auch Francesco Aquilini, der Gründer der kanadischen Aquilini Investment Group und Besitzer der NHL Vancouver Canucks und der legendäre Frank Holmes, CEO der U.S. Global Investors zählen, halten davon über 20 Mio. Stück! Die wissen, warum!

Im Umkehrschluss ist der Free-Float, die frei im Markt verfügbaren Aktien, so gering, dass selbst kleine Kauforder reichen dürften, um den Kurs markant steigen zu lassen.

Die Aktie von Thunderbird ist noch blutjung und wird jetzt gerade erst von den Anlegern entdeckt.

Und auch viele Großanleger dürften sich bald um die Stücke reißen.

Ich kann Ihnen darum nur wärmsten empfehlen, sich die noch blutjunge Aktie von Thunderbird Entertainment (WKN: A2N8Q7, ISIN: CA88605U1075, Frankfurter Ticker-Symbol: 32GA) zügig in Ihr Depot zu legen. Denn dieses Jahr wird für Thunderbird und seine Aktionäre extrem spannend!

Schauen sie auch einmal auf die umfassenden Informationen im Wikipedia-Eintrag.

