"Die Welt" zu Flüchtlinge/Europa:

"Die Flüchtlingspolitik ist zum Identitätskampf geworden - innenpolitisch, europapolitisch, weltweit. Eine stärkere Grenzschutztruppe ab 2027 oder der Stopp der Mittelmeermission sind Versuche, in diesem Kulturkampf Zeit zu gewinnen. Beschlüsse müssen trotzdem her. Annegret Kramp-Karrenbauer, über deren Kanzlerambition die EU-Wahl am 26. Mai mit entscheidet, hat in der Antwort auf Macron angedeutet, das Rosinenpicker-Argument fallen zu lassen. Ein EU-Asylrecht soll nicht länger an Einzelstaaten scheitern, die Flüchtlingsquoten ablehnen; solche Mitglieder müssen dann woanders solidarisch sein. Käme das EU-Asyl, müsste Deutschland die Basis der Flüchtlings-Eilklagen aufheben: nämlich das Asylgrundrecht. Es könnte der ultimative Preis für Europa sein."/yyzz/DP/he

AXC0025 2019-04-01/05:35