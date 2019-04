Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat Russland vor Einmischungen zum Beispiel in die Europawahl gewarnt. Fakt sei, dass "die russische Regierung vieles daransetzt, die Länder in der EU und die unmittelbaren Nachbarn zu schwächen, zu destabilisieren. Und das muss klar angesprochen werden", sagte sie am Sonntag im ZDF-"heute journal". "Wir müssen als Europa zusammenhalten." Überall dort, wo es eine einheitliche Position gebe, da werde das auch entsprechend registriert.

Kritik übte Kramp-Karrenbauer an europäischen Parteien, die sich von Russland helfen lassen: "Es gibt populistische Kräfte von links und von rechts. Sie werden von Russland unterstützt." Die Parteien der demokratischen Mitte müssten eine deutliche Sprache sprechen: "Was sind Fake News? Wie können wir uns dagegen wehren?"

Die deutsch-russische Gaspipeline Nord Stream 2 bezeichnete die CDU-Chefin als "schwieriges Projekt". "Das ist sicherlich kein Herzensanliegen von mir." Das Projekt sei aber schon weit vorangekommen, viele Verträge seien geschlossen worden, und das Projekt sei die Antwort auf den Kohle- und Atomausstieg. "Trotzdem ist es ein Projekt, das die Sicherheitsinteressen der Ukraine oder anderer Staaten in der Region berücksichtigen muss."/zeh/DP/zb

