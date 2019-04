In Hannover öffnet am Montag (9.00 Uhr) die nach Veranstalterangaben weltgrößte Industrieleistungsschau ihre Tore für die Besucher. Zum Auftakt sehen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Schwedens Ministerpräsident Stefan Löfven aus dem diesjährigen Partnerland auf einem Rundgang einige Highlights der Industriemesse. Die bis Freitag dauernde Ausstellung befasst sich mit dem neuesten Stand bei der Digitalisierung und Vernetzung von Produktionsabläufen ("Industrie 4.0"). Im Mittelpunkt stehen künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen sowie der Mobilfunkstandard 5G. Insgesamt 6500 Aussteller aus 75 Ländern sind in Hannover vertreten./tst/DP/he

AXC0039 2019-04-01/05:50