Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.WDI: Wirecard am 31.3. -8,74%, Volumen 121% normaler Tage , DTE: Deutsche Telekom am 31.3. -4,73%, Volumen 131% normaler Tage , ANDR: Andritz am 31.3. -1,60%, Volumen 227% normaler Tage , 0YYA: YY Inc. am 31.3. 4,02%, Volumen 116% normaler Tage , CG3: Celgene am 31.3. 7,88%, Volumen 358% normaler Tage , NEM: Nemetschek am 31.3. 10,55%, Volumen 238% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Nemetschek NEM 152.000 10.55% Celgene CG3 94.340 7.88% YY Inc. 0YYA 84.010 4.02% Andritz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...