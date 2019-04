Die Newline Group (Newline) gab heute die Gründung der Newline Europe Versicherung AG (Newline Europe) bekannt, einer Tochtergesellschaft der Newline Insurance Company Limited, die von Köln aus, als neuer kontinentaleuropäischer Versicherungsstandort, tätig sein wird.

"Newline zeichnet bereits seit dem Jahr 2002 Versicherungsrisiken in Deutschland. Wir freuen uns daher, unsere Präsenz in Köln zu stärken und unsere Basis zu erweitern, damit wir unseren Kunden in ganz Europa im Post-Brexit-Umfeld einen nahtlosen und kontinuierlichen Service bieten können", sagte Carl Overy, CEO der Newline Group.

Newline hat die Zulassung zum Betrieb der Schaden- und Unfallversicherung am 21. März 2019 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erhalten. Manuel Wirtz, der zuvor als Hauptbevollmächtigter von Newline für Deutschland tätig war, wurde zum Vorsitzenden des Vorstandes von Newline Europe ernannt.

"Wir freuen uns sehr, dass die BaFin unseren Antrag genehmigt hat", sagte Manuel Wirtz, CEO von Newline Europe. "Ein Underwriting- und Schadenteam in Deutschland zu haben, hat sich für uns bewährt. Diese Genehmigung ermöglicht es uns, unsere Versicherungslösungen weiterhin sowohl in Deutschland als auch in unseren Nachbarländern des Europäischen Wirtschaftsraums anzubieten."

Die Newline Europe Versicherung AG verfügt über ein vorläufiges Rating (Preliminary Credit Assessment) von A pca (Excellent) durch A.M. Best.

Über die Newline Group

Die Newline Group ist einer der marktführenden Spezialversicherer, der durch drei Gesellschaften, das Newline Syndicate 1218 at Lloyd's, die Newline Insurance Company Limited und die Newline Europe Versicherung AG tätig ist. Vom Hauptsitz in London und mit Büros in Köln, Leeds, Malaysia, Melbourne, Singapur und Toronto sowie der Präsenz bei Lloyd's China in Schanghai zeichnet Newline internationales Haftpflicht- und Transportgeschäft in mehr als 80 Ländern auf der ganzen Welt. Die Newline Group gehört zur Odyssey Group, einem der weltweit führenden Anbieter von Rück- und Spezialversicherungen. Die Odyssey Group wird vollständig von der Fairfax Financial Holdings Limited gehalten. Mehr Informationen: http://www.newlinegroup.de

