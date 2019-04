Der Dax trotzt den Brexit-Turbulenzen und dürfte nach den Kursgewinnen am Freitag auch heute deutlich höher in Handel starten. Was die Märkte zum Wochenstart bewegt.

Der Dax blickt auf eine positive Vorwoche zurück. Am Freitag hatte er die Marke von 11.500 Punkten zurückerobert und schloss um 0,9 Prozent fester bei 11.526 Punkten. Auch auf Wochensicht machte der Leitindex ein Plus von insgesamt 1,4 Prozent.

Und vor dem Börsenstart stehen die Zeichen auf weitere Kursgewinne. Vorbörslichen Indikatoren zufolge wird Index bei rund 11.620 Zählern in den Handel starten und damit 100 Punkte höher als am vergangenen Freitag.

Damit trotzt der Dax den Brexit-Turbulenzen, die das britische Unterhaus auch mit der nunmehr dritten Abstimmung über Theresa Mays EU-Austrittsvertrag nicht zu bändigen vermochte.

Bis zum 12. April muss das Parlament nun entscheiden, ob Großbritannien ohne Vertrag aus dem Staatenverbund ausscheiden, den Brexit längerfristig verschieben - und damit auch an der Wahl zum EU-Parlament teilnehmen muss - oder ihn gleich absagen soll. Der geplante EU-Austritt wird die Märkte auch in der kommenden Woche beeinflussen. Diese Themen sind zum Start in die neue Börsenwoche ebenfalls von Bedeutung:

1 - Vorgabe aus den USA

Die US-Börsen schlossen zum Wochenabschluss im Plus. Der Dow-Jones kletterte um 0,8 Prozent auf 25.928 Punkte und der breiter gefasste S&P-500 erhöhte sich um 0,7 Prozent auf 2834 Zähler. Im Wochenvergleich ergab das ein Plus von 1,7 beziehungsweise 1,2 Prozent. Auch der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,8 Prozent auf 7729 Punkte.

Grund für die Aufschläge sind Beruhigungssignale im Handelsstreit zwischen den USA und China. US-Finanzminister bezeichnete die bilateralen Gespräche als "konstruktiv" und nährte damit Hoffnungen auf ein Ende im erbitterten Zollstreit. Auch am Wochenende zeichnete sich eine weitere Versöhnungsgeste ab: China setzt die Zölle auf US-Autos für weitere drei Monate aus.

In der kommenden Woche sollen die Gespräche mit Liu He, stellvertretender Ministerpräsident der Volksrepublik, fortgesetzt werden.

2 - Handel in Asien

Starke Konjunkturdaten aus China haben die asiatischen Aktienmärkte beflügelt. Die chinesische Wirtschaft schaffte im März wieder Wachstum, wie der Caixin/Markit-Einkaufsmanagerindex vom Montag ergab. "Der Index deutet an, dass die Konjunkturabkühlung in China ihren Tiefpunkt erreicht haben könnte", sagte Yoshinori Shigemi, Marktstratege bei JPMorgan Asset Management. Auch die Hoffnungen auf Fortschritte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...