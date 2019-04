Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

MITTELSTAND - Deutschlands große Konzerne verbreiten zunehmend schlechte Nachrichten. Jedes dritte börsennotierte Unternehmen hat in den vergangenen zwölf Monaten seine Ertragsprognose zusammengestrichen. Vor Steuern verdienten die 30 DAX-Konzerne nach Handelsblatt-Berechnungen im abgelaufenen Jahr vier Prozent weniger als 2017. Ganz anders sieht es im deutschen Mittelstand aus. Die Umsätze der mittelständischen Firmen sind gegenüber dem Rekordjahr 2017 im vergangenen Jahr noch einmal um durchschnittlich 5,5 Prozent gestiegen, die Vorsteuergewinne sogar um 13,8 Prozent. Das belegen Daten von 4.000 kleinen und mittleren Unternehmen, die ihre Bilanzen für das abgelaufene Geschäftsjahr bereits abgeschlossen haben. Die darauf beruhenden Gesamtberechnungen des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) liegen dem Handelsblatt exklusiv vor. Demnach haben die Mittelständler die guten Jahre genutzt, um ihre Eigenkapitalquote auf 47 Prozent zu erhöhen und so ein dickes Polster für schwierigere Zeiten anzulegen. (Handelsblatt S. 4)

MIETEN - Die Phase steigender Mieten geht in absehbarer Zeit zu Ende. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Berliner Analysehauses Empirica, die der FAZ vorliegt. Die Forscher haben Bevölkerungsprognosen, Baugenehmigungen und die bisherigen Fertigstellungen analysiert. Demnach schrumpft die Lücke zwischen entstehenden Wohnungen und Bedarf in den kommenden Jahren. (FAZ S. 17)

SCHWEIZ - Die Steuerbehörden des schweizerischen Kantons Bern haben offenbar zugunsten von wohlhabenden Ausländern Vorgaben der eidgenössischen Regierung missachtet. Die SZ und der Schweizer Tamedia-Verlag konnten die Steuerdaten einiger reicher Ausländer einsehen, die im Schweizer Nobelort Gstaad ihren Wohnsitz haben. Daraus geht nicht nur hervor, dass Superreiche wie der ehemalige Formel-1-Chef Bernie Ecclestone auf der Basis von sehr geringen Beträgen besteuert wurden. Sondern auch, dass die Steuerverwaltung des Kantons Bern für Pauschalbesteuerte aus Gstaad offenbar nur die schweizerischen Lebenshaltungskosten zugrunde legte und nicht, wie von der Regierung festgelegt, den in- und ausländischen Lebensaufwand. (SZ S. 15)

KLIMASCHUTZ - Der Wirtschaftsflügel von CDU und CSU lehnt das Klimaschutzgesetz von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) ab und fordert stattdessen eine Ausweitung des Emissionshandels auf sämtliche CO2-emittierenden Sektoren. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Bundesvorstand der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung von CDU und CSU (MIT) am Wochenende. "Wir brauchen in der Klimapolitik einen Kurswechsel, mit dem wir das Klima wirklich schützen und zugleich die industrielle Basis in Deutschland erhalten", sagte Carsten Linnemann, Vorsitzender der MIT, dem Handelsblatt. Der Versuch, jedem einzelnen Sektor jahresscharfe Reduktionsziele aufzuerlegen, sei zum Scheitern verurteilt, sagte Linnemann mit Blick auf den von Schulze vorgelegten Gesetzentwurf. (Handelsblatt S. 8)

TELEFONVERTRÄGE - Das Bundesjustizministerium erhöht den Druck gegen zu lange Laufzeiten von Verträgen und versteckte automatische Ein-Jahres-Verlängerungen, wie sie gern auch in Telefonverträgen versteckt sind. "Solche Klauseln binden Verbraucherinnen und Verbraucher oft an nicht mehr gewollte Verträge", sagte Justizministerin Katarina Barley (SPD) der Süddeutschen Zeitung. Sie seien "lästig, teuer und schlechter Service". Unternehmen verhinderten so, dass sich Verbraucher für bessere Konditionen entscheiden oder ganz auf Dienstleistungen verzichten. (SZ S. 17)

WINDENERGIE - Die Netzagentur begrenzt den Ausbau von Windkraftwerken, um Stromnetze zu schonen. Sie tut das aber an den falschen Orten, klagen die Netzbetreiber. (Handelsblatt S. 8)

EZB - Klaas Knot gilt als Anhänger einer strengen Geldpolitik. Damit wäre er aus deutscher Sicht ein interessanter Kandidat für Mario Draghis Nachfolge als Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), wenn kein deutscher Notenbanker zum Zuge kommt. Der Chef der niederländischen Notenbank sieht niedrige Zinsen auch als Ausdruck struktureller Probleme und hält wenig von Fusionen großer Geldhäuser. (Handelsblatt S. 26)

EZB - Der niederländische Notenbankchef Klaas Knot steht einer möglichen Staffelung der Strafzinsen zur Entlastung der Banken skeptisch gegenüber. "Ich müsste einen klaren geldpolitischen Grund sehen, um das in Erwägung zu ziehen," sagte das EZB-Ratsmitglied im Interview mit dem Handelsblatt. Es müsse zumindest einige Hinweise geben, dass die Negativzinsen die Wirkung der Geldpolitik stören würden, beispielsweise durch sinkende Profitabilität der Banken. Selbst dann sei nicht klar, ob eine Staffelung des Einlagenzins der beste Lösungsweg sei. "Ich habe meine Zweifel," sagte Knot. Kritiker fürchten auch, dass eine Staffelung ein zu starkes Signal für dauerhaft niedrige Zinsen geben könnten. Hierzu sagte Knot, er sehe keinen Grund dafür, die Funktion der Forward Guidance, also der Orientierung über die künftige Geldpolitik, durch eine Zinsstaffelung zu ersetzen. (Handelsblatt S. 26)

GESAMTMETALL - Pünktlich zur Eröffnung der Hannover Messe geht der Gesamtmetall-Präsident Rainer Dulger hart mit der Bundesregierung ins Gericht: "Wir sind wieder auf dem Weg, Europas kranker Mann zu werden", sagte er in einem Interview. "Die Politik trägt erhebliche Mitschuld an der Konjunkturschwäche. Mit zahlreichen Maßnahmen wie der Verschärfung der Zeitarbeit oder dem neuen Teilzeitgesetz hat man den Betrieben Flexibilität genommen. Auch Regelungen etwa zur Pflege von Angehörigen oder zur Weiterbildung machen den täglichen Arbeitsablauf schwieriger. Die Politik schafft für die Beschäftigten immer neue Ansprüche und wälzt die Lasten auf die Unternehmen ab. Gleichzeitig vernachlässigt der Staat die Infrastruktur". (Welt S. 10)

April 01, 2019

