Es war mehr als nur eine Kommunalwahl für Präsident Erdogan: Es war ein Test für seine Regierung. Nun wird es ausgerechnet in den zwei wichtigsten Großstädten knapp für seine Partei AKP.

Die Regierungspartei von Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Kommunalwahlen in der Türkei gewonnen, musste sich in Ankara und anderen Metropolen jedoch der Opposition geschlagen geben. Nach 25 Jahren Regierung durch die islamisch-konservative AKP und eine Vorgängerpartei in der Hauptstadt holte der Kandidat der CHP Mansur Yavas dort am Sonntag beinahe 51 Prozent der Stimmen, wie der staatliche Fernsehsender TRT mitteilte. "In Ankara wurde Geschichte geschrieben", sagte Vize-CHP-Chef Haluk Koc vor Tausenden jubelnden Anhängern vor der Parteizentrale in der Hauptstadt.

In der Metropole Istanbul erklärten sich sowohl AKP als auch CHP zum Sieger. Der AKP-Kandidat und frühere Ministerpräsidenten Binali Yildirim gewann nach Angaben von Anadolu hauchdünn mit 48,70 Prozent der Stimmen, sein Gegner Ekrem Imamoglu von der CHP kam auf 48,65 Prozent. Obwohl damit nur wenige tausend Stimmen zwischen ihnen lagen und noch nicht fertig ausgezählt war, sagte Yildirim noch am Abend: "Wir haben die Wahl in Istanbul gewonnen."

CHP-Cef Kemal Kilicdaroglu rügte Yildirim für seine vorzeitige Erklärung zum Sieger, und verkündete dann selbst seinen Sieg. Seine Partei habe nun die Kontrolle über drei der größten Städte der Türkei: Istanbul, Ankara und Izmir. Imamoglu sagte, er habe Istanbul mit mehr als 29 000 Stimmen ...

