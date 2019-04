Starke Vorgaben vor allem aus China nach robusten Konjunkturdaten dürften dem deutschen Aktienmarkt zum Wochenbeginn Auftrieb geben. Trotz des nach wie vor ungelösten Handelsstreits mit den USA hat sich die Stimmung in kleinen und mittelgroßen, meist privaten Industriebetrieben im März deutlich aufgehellt. Der entsprechende Index signalisiert wieder eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivitäten. Das trieb vor allem an Chinas Börsen, aber auch in Japan und Südkorea die Kurse nach oben.

Der Dax dürfte laut dem Broker IG Markets knapp ein Prozent höher in den Handel gehen bei 11 626 Punkten, so die Indikation knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn. Damit würde der deutsche Leitindex die Erholung der vergangenen Woche ausbauen. Börsianer werten die Durchschnittslinie der vergangenen 200 Handelstage-Linie bei aktuell 11 723 Punkten als nächsten hartnäckigen Widerstand für den Dax. Diese gilt als wichtiger Indikator für den längerfristigen Trend.

Rückenwind gibt es auch von der Wall Street, wo der Dow Jones Industrial am Freitag im späten Handel geklettert war und den Sprung über 26 000 Zähler nur knapp verpasst hatte./bek/zb

ISIN DE0008469008

AXC0059 2019-04-01/07:26