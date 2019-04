Am vorletzten Tag des Feinstaubalarms in Stuttgart ist der Feinstaubwert im erlaubten Bereich geblieben. An der besonders belasteten Messstelle am innenstadtnahen Neckartor wurde am Sonntag eine Feinstaubkonzentration von 37 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen, wie aus vorläufigen Zahlen der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) vom Montag hervorgeht. Damit blieb die Luftbelastung unter dem nach EU-Recht zulässigen Grenzwert von 50 Mikrogramm. Seit Alarmbeginn am vergangenen Mittwoch wurde der EU-Grenzwert in der Landeshauptstadt nicht überschritten. Der neunte Alarm der Saison endet in der Nacht zum Dienstag. Bis zum Montagabend sind Autofahrer noch dazu aufgerufen, umweltfreundliche Alternativen zu nutzen. Die Feinstaubsaison endet am 15. April./ani/DP/zb

