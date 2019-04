Wie zu Beginn des Monats vorhergesagt (Robert Jakobs Wirtschaftslupe vom 5.3.2019) erweist sich das 2. Fibonacci-Retracement für den Dax als harte Nuss. Es gelang dem Index nicht, sie zu knacken. Andererseits erwiesen sich die Börsen erstaunlich widerstandsfähig, vor allem, wenn man sich die neusten, meist enttäuschenden Unternehmensdaten vor Augen führt.

Noch ein Widerstand im Blickpunkt

Begeistert sind nur die Chartanalysten, weil jetzt die 200-Tage-Linie in Schlagweite ist. Aber Vorsicht: ein Abprallen an ihr gilt als Baisse-Signal. Die Wahrscheinlichkeit, dass die 200-Tage-Linie nachhaltig von unten nach oben durchstossen wird, ist gering. Der Grund für die erstaunliche Widerstandskraft des Dax kommt von der Zinsfront. Das Gift des billigen Geldes wirkt halt weiter: Anlagenotstand stützt die Aktienkurse. Die Durchschnittsrendite der Deutschen Bundesanleihen fiel wieder deutlich unter die Wasseroberfläche. Sie liegt jetzt bei minus 0,13%. Schweizer Eidgenossen bringen noch mehr Geldschwund. Euro-Ausländer mögen Schweizer Anleihen und Schweizer Aktien, denn es locken noch ein paar Punkte in Form von Währungsgewinnen. Wie lange das wohl gut geht?

Dominoeffekt lauert überall

Neben der Autoindustrie und ihren Zulieferern bläst auch der Elektronikindustrie und ihren Zulieferern der Gegenwind ins Gesicht. Basiskonsumgüter und Pharma/Medtech erweisen sich als Stütze. Wie lange der Burgfrieden noch hält, dürfte ...

