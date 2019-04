Das war ja was vorigen Freitag: TUI gab eine Gewinnwarnung ab und der Kurs der Aktie rauschte in den Keller. Ich weise darauf hin, dass ich bei TUI investiert bin. Nachdem TUI erst am 9. Februar eine Gewinnwarnung für das laufende Geschäftsjahr abgegeben hatte, dachte sich vielleicht manch ein Investor, wie schlecht die Prognosefähigkeit des Managements ist. Doch nachdem der Kurs der TUI-Aktie am Freitag zwischenzeitlich sogar bis in den Bereich 8 Euro gefallen war, setzte offensichtlich ein ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...