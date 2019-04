Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fraport nach Zahlen und Ausblick von 72 auf 69 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Flughafenbetreiber habe sich 2018 weitgehend wie erwartet entwickelt, allerdings habe sie nun ihre Schätzungen an den schwachen Ausblick angepasst, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2019 / 18:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2019 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

