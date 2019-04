Die Deutsche Bank hat Bayer von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 115 auf 70 Euro gesenkt. Es werde dauern, bis der US-Saatguthersteller Monsanto operativ im Bayer-Konzern integriert sei, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem werde die Belastung wegen der Gyphosat-Rechtsstreitigkeiten wohl für mindestens eineinhalb Jahre nicht verschwinden. Unter einem Aktienüberhang versteht man Positionen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit verkauft werden und damit kursbelastend wirken können. Dies sorgt für gewöhnlich für Unsicherheit./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2019 / 04:42 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2019-04-01/08:45

ISIN: DE000BAY0017