Sommerflugplan am Flughafen Wien in Kraft >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Münchner Airport meldet exzellente ... » FairPlane: Flugreisen nach einem harten ... Flughafen Wien Kanada, China, Marokko, Griechenland und viele beliebte Urlaubsdestinationen künftig noch besser ab Wien erreichbar Heute tritt am Flughafen Wien der Sommerflugplan in Kraft: Neue Langstreckenziele werden etwa von Austrian Airlines nach Montreal, Air Canada nach Toronto, sowie China Southern Airlines über Ürümqi nach Guangzhou aufgenommen und Royal Air Maroc fliegt neu nach Casablanca. Auch Laudamotion , LEVEL und wizzair.com verbinden zahlreiche Destinationen in Europa noch besser mit Wien. Gültig ist der Sommerflugplan von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...