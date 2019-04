Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat das von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) angekündigte Förderprogramm für mehr E-Auto-Ladesäulen als halbherzig kritisiert. "Deutschland hinkt bei der Elektromobilität richtig hinterher. Und vom Minister kommt nur eine Schmalspur-Offensive", sagte Hofreiter der "Saarbrücker Zeitung" (Montagsausgabe).



Das sei schlecht für den Klimaschutz und gefährlich für die Beschäftigten in der Autoindustrie, so der Grünen-Politiker. Nötig sei "ein Gesamtpaket basierend auf einer Mischung aus Fördern und Fordern", so Hofreiter. Dazu gehörten ein gesetzliches Ausstiegsdatum aus dem fossilen Verbrennungsmotor und eine wirksamere Förderung.



"Elektroautos sollen mit Prämien bezahlbar werden, gleichzeitig müssen Spritschlucker stärker besteuert werden. Das ist sozial gerecht und wälzt die Kosten nicht auf den Steuerzahler ab", sagte Hofreiter.