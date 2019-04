Die Privatbank Berenberg hat nach einem Analystenwechsel Bayer mit "Hold" und einem Kursziel von 67 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Der nun zuständige Experte Sebastian Bray erhöhte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Prognosen für die Schadenersatzzahlungen im Zusammenhang mit Klagen rund um den umstrittenen und angeblich krebserregenden Wirkstoff Glyphosat um mehr als das Doppelte auf 10 Milliarden Euro. Diese rechtlichen Risiken könnten stärker als gedacht auf den Kurs des Agrarchemie- und Pharmakonzerns durchschlagen. Auch die hohe Verschuldung des Unternehmens sei ein Problem. Vor der Aussetzung der Bewertung waren die Bayer-Papiere von Berenberg mit "Buy" und einem Ziel von 105 Euro eingestuft worden./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2019 / 08:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-04-01/09:11

ISIN: DE000BAY0017