FRANKFURT (Dow Jones)--Für den Bund-Future geht es am Montag im frühen Verlauf deutlicher nach unten. Mit der steigenden Risikoneigung der Anleger kommen die Anleihen leicht unter Druck. Im Fokus dürften am Vormittag die Verbraucherpreise aus der Eurozone stehen. Der Inflationsdruck präsentierte sich nach Aussage der Helaba jüngst moderat. Vor allem bestehe das Risiko, dass die Kernteuerung erneut unter die Schwelle von 1,0 Prozent falle. Deutsche und französische Daten deuteten dies an und so werden die Zinserwartungen bezüglich der EZB weiter gedämpft bleiben.

Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert 37 Ticks auf 165,97 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 166,21 Prozent und das -tief bei 165,9 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 37.230 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 12 Ticks auf 133,04 Prozent.

April 01, 2019 02:46 ET (06:46 GMT)

