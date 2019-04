BERLIN (Dow Jones)--Grünen-Chef Robert Habeck hat sich angesichts der Ablehnung des Austrittsabkommens Ende vergangener Woche im britischen Unterhaus für ein erneutes Brexit-Referendum in Großbritannien ausgesprochen. "Was wir in London erleben, ist das Resultat einer Abstimmung, die mit falschen Parolen und Versprechungen durchgeführt wurde", sagte er der Rhein-Neckar-Zeitung. "Deshalb wäre es nicht ehrenrührig, die Abstimmung zu wiederholen."

Habeck nannte das "Gewürge in London" zudem "lehrreich", weil es zeige, wie sich die Probleme der Zukunft nicht lösen ließen. "Vielleicht wird der Brexit-Schlamassel zur Schubumkehr in Europa", meinte er. Deutschland als stärkste ökonomische Kraft profitiere von Europa am allermeisten und müsse deshalb ein hohes Interesse daran haben, dass Europa zusammenbleibe. "Es ist etwas zu sehr in Vergessenheit geraten, was Europa für ein einmaliges Projekt ist", erklärte der Grünen-Vorsitzende. Deutschland solle deshalb vorangehen "und in Europa investieren".

