Die Deutsche Bank hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) von 800 auf 675 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie der Muttergesellschaft von British Airways und Iberia habe sich seit Jahresbeginn deutlich schlechter entwickelt als die Papiere der Wettbewerber, schrieb Analyst Jaime Rowbotham in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies unter anderen auf Sorgen wegen des Brexit. Auch gehe die Furcht um, die Gewinnziele für 2019 könnten zu optimistisch sein./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2019 / 04:42 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2019-04-01/09:21

ISIN: ES0177542018