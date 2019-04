Die Baader Bank hat die Aktien von Nemetschek nach der starken Kursentwicklung von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel stockte Analyst Knut Woller in einer Studie von Freitagnachmittag aber von 134 auf 157 Euro auf. Die guten Wachstumsaussichten des Bausoftwareherstellers seien inzwischen angemessen eingepreist./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2019 / 16:42 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2019-04-01/09:22

ISIN: DE0006452907