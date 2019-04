Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Swiss Re von 100 auf 107 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Rückversicherer dürfte in der kommenden Prämienerneuerungsrunde im April stark von höheren Preisen profitieren, schrieb Analyst Frank Kopfinger in einer am Montag vorliegenden Studie. Mittelfristig sei zudem der geplante Börsengang von ReAssure ein positiver Katalysator. Die Papiere seien derzeit mit einer Dividendenrendite von 6 Prozent in Kombination mit einer starken Bilanz und einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 10 für 2020 günstig bewertet./AWP/ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2019 / 04:42 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2019-04-01/09:23

ISIN: CH0126881561