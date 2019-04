Die gute Stimmung gegenüber risikoreicheren Anlagen bleibt erhalten und so konnte der EUR/USD zum Tageshoch in den Bereich der 1,1240 steigen. EUR/USD Fokus auf Eurozonen Daten Nach 4 Tagen des Pullbacks gibt das Paar ein Lebenszeichen von sich und so entfernt es sich vom jüngsten Tief aus dem Bereich der 1,1200. Die guten Ergebnisse des chinesischen ...

