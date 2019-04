Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas Industrie expandiert im März wieder - Caixin

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im März belebt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 50,8 (Februar: 49,9) Punkte, das ist der höchste Stand seit vergangenem Oktober. "Insgesamt hat sich die Situation im verarbeitenden Gewerbe im März erholt", sagte Zhengsheng Zhong, Director of Macroeconomic Analysis bei der CEBM Group.

China setzt Strafzölle für US-Autos weiter aus

China setzt die Strafzölle auf US-Autos und Autoteile als Teil der Bemühungen Pekings zur Lösung des Handelsstreits weiter aus. Der Schritt ziele darauf ab, eine "günstige Atmosphäre" für die bilateralen Handelsgespräche zu schaffen, heißt es in der Erklärung des chinesischen Finanzministeriums. Im Dezember vergangenen Jahres hatten die Chinesen die zusätzlichen Zölle von 25 Prozent für zunächst drei Monate ausgesetzt. US-Finanzminister Steven Mnuchin sprach am Freitag von "konstruktiven" Verhandlungen. Die Verhandlungen werden in dieser Woche in Washington fortgesetzt.

Stimmung in Japans Großindustrie trübt sich deutlicher ein als erwartet

Die Stimmung bei den großen japanischen Industriekonzernen hat sich im ersten Quartal überraschend stark eingetrübt. Nach der am Montag veröffentlichten Quartalsumfrage der Bank of Japan (BoJ) rutschte der Tankan-Index für die großen Produktionsunternehmen in den drei Monaten per Ende März von plus 19 drei Monate zuvor auf jetzt plus 12 ab. Die Prognose der Volkswirte lag bei plus 14.

Italiens Wirtschaftsminister rechnet mit stagnierendem Wachstum 2019

Italiens Wirtschaftsminister Giovanni Tria rechnet in diesem Jahr nicht mit einem Wachstum der heimischen Volkswirtschaft. "Wir steuern auf ein Nullwachstum zu", sagte er am Sonntag bei einer Veranstaltung in Florenz. Änderungen am Ausgabenprogramm der Regierung lehnte der parteilose Minister ab.

Strompreise für Verbraucher auf historischem Höchststand

Stromkunden in Deutschland zahlen so viel wie nie pro Kilowattstunde: Nach Berechnungen des Vergleichsportals Verivox erreichen die Strompreise derzeit einen neuen Höchststand von im Durchschnitt 29,42 Cent pro Kilowattstunde. Das Portal erwartet einen weiteren Anstieg im Laufe des Jahres.

Habeck plädiert für weiteres Brexit-Referendum

Grünen-Chef Robert Habeck hat sich angesichts der Ablehnung des Austrittsabkommens Ende vergangener Woche im britischen Unterhaus für ein erneutes Brexit-Referendum in Großbritannien ausgesprochen. "Was wir in London erleben, ist das Resultat einer Abstimmung, die mit falschen Parolen und Versprechungen durchgeführt wurde", sagte er der Rhein-Neckar-Zeitung. "Deshalb wäre es nicht ehrenrührig, die Abstimmung zu wiederholen."

Juncker: Geduld mit Großbritannien in Brexit-Chaos bald am Ende

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat Großbritannien vor neuen Brexit-Abstimmungen im Unterhaus zur Eile gemahnt. "Wir hatten viel Geduld mit unseren britischen Freunden", sagte Juncker im italienischen Sender Rai 1. Die Geduld sei aber bald "aufgebraucht". Er wolle, dass Großbritannien sich "in den kommenden Stunden, in den kommenden Tagen" darauf einige, welchen Weg es einschlagen wolle.

Türken verpassen Erdogan bei Kommunalwahl einen Denkzettel

Die Türken haben der Partei von Präsident Recep Tayyip Erdogan bei den Kommunalwahlen am Sonntag einen Denkzettel verpasst. Nach Auszählung fast aller Stimmen stand die AKP in der Hauptstadt Ankara vor einer Niederlage, während in der Millionenmetropole Istanbul der Sieg der Regierungspartei auf Messers Schneide stand. Sowohl der AKP-Kandidat als auch die Opposition beanspruchten dort am späten Abend den Sieg für sich.

Algeriens Staatschef Bouteflika bildet Regierung um

Mit einer Regierungsumbildung hat Algeriens umstrittener Staatschef Abdelaziz Bouteflika auf die wochenlangen Proteste in seinem Land reagiert. Von den 27 Ministern gehörten lediglich acht der vorherigen Regierungsmannschaft an, wie aus einer offiziellen Kabinettsliste hervorgeht. Neu besetzt wurden unter anderem die Spitzen von Außenministerium, Finanzministerium, Innenministerium und Energieministerium.

Venezuelas Staatschef Maduro will Strom 30 Tage lang rationieren

Venezuelas Staatschef Nicolas Maduro will angesichts der massiven Stromausfälle 30 Tage lang den Strom rationieren. Der Linksnationalist sagte im Staatsfernsehen, es müsse ein "Gleichgewicht" zwischen Produktion, Transport und Verbrauch von Strom im ganzen Land hergestellt werden. Der Schwerpunkt solle darauf liegen, die Wasserversorgung sicherzustellen.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Kfz-Absatz März -4,7% gg Vorjahr

Indonesien Verbraucherpreise März +0,11% gg Vm (PROG: +0,11%)

Indonesien Verbraucherpreise März +2,48% gg Vj (PROG: +2,50%)

Indonesien Kernverbraucherpreise März +3,03% gg Vorjahr (Feb: +3,06%)

Thailand Verbraucherpreise März +1,24% gg Vorjahr (PROG +1,0%)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 01, 2019 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.