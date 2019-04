St. Gallen - Diese Aussage macht an den Finanzmärkten wieder die Runde, nachdem der Euro zum Franken innert weniger Tage von 1.137 auf 1.117 gefallen ist und auch der Dollar fast zwei Rappen verloren hat. Dabei sind die Gründe für die Stärke des Frankens zum Dollar andere als diejenigen beim Euro. Bei beiden Währungen ist aber gleich, dass die Ursache nicht beim Franken liegt, sondern bei ihnen selber. Von einer generellen Flucht in den Franken kann nicht gesprochen werden.

Der Dollar ist gefallen, nachdem die Fed bestätigt hat, dass sie in diesem Jahr die Zinsen wohl nicht mehr erhöhen wird. An den Finanzmärkten hat dies Erwartungen geweckt, dass schon im Verlaufe des Sommers eine erste Zinssenkung möglich ist. Dass die Fed in diesem Jahr die Zinsen noch senken wird, gilt aus Sicht der Investoren praktisch als gegeben. Das hat den Dollar belastet. Die Gründe für den Fall des Euros sind dagegen weniger offensichtlich. Da sind zu einem die immer undurchschaubareren Wirren rund um den Brexit. Dazu kommt, dass Mario Draghi und die EZB in ihrer Kommunikation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...