Gesundheitsmarkt in Dubai aufgrund steigender Nachfrage äußerst attraktiv für internationale Investoren: stabile Expansion des Gesundheitssektors mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4 bei Einrichtungen und 8 bei medizinischen Fachkräften von 2014 bis 2017

Deutschland im Jahr 2017 mit Investitionen in Höhe von über 490 Mio. USD auf Platz 7 unter den größten ausländischen Investoren in den VAE

Die Dubai Health Authority (DHA) fördert private Investitionen in das Gesundheitswesen und stellt internationalen Investoren auf Anfrage einen umfangreichen Bericht über Nachfrage, Versorgung und Erfordernisse des Gesundheitswesens von 2018 bis 2030 im kürzlich veröffentlichten Health Investment Guide 2019 zur Verfügung

Der von der Gesundheitsbehörde Dubais (Dubai Health Authority, DAH) veröffentlichte Dubai Health Investment Guide 2019 liefert ausländischen Investoren umfassende Informationen über Investitionsprioritäten und -lücken. Der Bericht enthält eine Übersicht über wichtige Faktoren für potenzielle Investoren in das Gesundheitswesen, Schlüsselentwicklungen im Gesundheitssektor und die treibenden Kräfte, die Investitionen und Wachstum im Gesundheitswesen von Dubai fördern.

"Dubai hat dank der vorhandenen Infrastrukturressourcen, des Potenzials an Fachkräften und seiner ehrgeizigen Pläne zur Optimierung des Gesundheitswesens im Emirat bereits messbare qualitative Ergebnisse erzielt. Unser Ziel ist es nun, Investoren zu gewinnen, von deren Investmentstrategien das Emirat und die Gemeinschaft profitieren und die auf den Plan des Emirats abgestimmt sind, ein globales Modell für das Gesundheitswesen zu entwickeln, das die Ziele des Dubai Plan 2021 erfüllt." Sheikh Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Stellvertretender Regent von Dubai

Deutschland ist langjähriger, strategischer Partner und ein wichtiger Investor der VAE. Im Jahr 2017 belegte Deutschland mit Investitionen über 490 Mio. USD Platz 7unter allen ausländischen Investoren und war der viertgrößte Exporteur in die VAE. Außerdem haben sich über 900 deutsche Unternehmen in den VAE niedergelassen, wo derzeit zahlreiche Immobilienprojekte sowie Projekte im Bereich der alternativen Energien, wie beispielsweise Mohammed bin Rashid-Stadt und die Beteiligung am Gasha Ultra-Sauergas-Projekt, durchgeführt werden.

"Wir haben den Dubai Health Investment Guide 2018-25 mit dem Ziel erstellt, Investoren und Privatanbietern umfassende Informationen zu liefern, die ihnen Erkenntnisse über Investitionsmöglichkeiten und Klarheit über den Investitionsprozess sowie geplante Reformen bieten. Außerdem soll sie der Leitfaden bei ihren Investitionsentscheidungen unterstützen, damit wir mit ihrer Hilfe die Lücken im Gesundheitssystem schließen und Prioritäten für die kommenden Jahre festlegen können." Dr. Ibtesam Al Bastaki, Director, Investments PPP's, DHA

Aus diesem Grund lädt das "Investment and PPP's Department" der Dubai Health Authority Investoren aus Deutschland ein, den Leitfaden von der Webseite der DHA herunterzuladen, um sich über Investitionsmöglichkeiten im Emirat Dubai zu informieren.

"Die VAE stellen eine ausgezeichnete Investitionsplattform für Gesundheitsdienstleister dar, die den lokalen Markt, aber auch den Markt im Nahen Osten erschließen wollen. Der Gesundheitsmarkt in den VAE ist in den letzten zehn Jahren aufgrund der starken demografischen Dynamik der Emirate, einer hohen Verbreitung von chronischen Krankheiten und einer hohen Abdeckung der Bürger und Einwohner durch das Gesundheitssystem rapide gewachsen. Die Behörden der VAE spielen eine aktive Rolle bei der Unterstützung privater Gesundheitsdienstleister, die eine Präsenz in den Emiraten aufbauen wollen." Sven Heininger, Director International, Schön Klinik

"Die Expansion des King's College Hospital in die VAE, insbesondere in Dubai, war bis jetzt ein großer Erfolg. Unser Fokus auf evidenzbasierter Gesundheitsfürsorge, Know-how der Spitzenklasse und außergewöhnliche Patientenerfahrungen war ein maßgeblicher Aspekt bei unserer Ausrichtung am nationalen Plan, ein Gesundheitssystem der Weltklasse als Teil der Vision 2021 zu etablieren. Führende Interessengruppen, Arbeitgeber, Kostenträger und Patienten, die die Notwendigkeit einer privaten, klinischen Versorgung auf Weltklasseniveau verstehen, zeigten eine überwältigend positive Reaktion auf unser Werteversprechen." Christian Schuhmacher, CEO, King's College Hospital London, UAE

In der MENA-Region ist Dubai Pionier bei der Beteiligung des Privatsektors am Gesundheitswesen. Private Gesundheitsdienstleister haben in Dubai einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung eines starken Ökosystems für das Gesundheitswesen geleistet: Sie machen über 79 der Nutzung von ambulanten und über 74 der Nutzung von stationären Diensten aus. Dies entspricht dem Konzept Seiner Hoheit Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der VAE sowie Herrscher des Emirats Dubai. Diese Entwicklung deckt sich auch mit den Weisungen Seiner Hoheit Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Kronprinz des Emirats Dubai und Vorsitzender des Executive Council.

Die steigende Nachfrage nach hochwertigen Gesundheitsdiensten, ausgelöst durch die rapide Stadtentwicklung von Dubai, die wachsende Bevölkerungszahl und den Zustrom an Medizintouristen, zählt zu den größten Herausforderungen für die Dubai Health Authority.

Wichtige Highlights des Health Investment Guide:

Der Health Investment Guide analysiert die Vorteile von Investitionen in Dubai. Er und bietet einen Überblick über das Gesundheitssystem in diesem Land mit wichtigen Trends im Hinblick auf Patientenzahlen, Gesundheitsinfrastruktur und Gesundheitsausgaben.

Zu den treibenden Kräften hinter der steigenden Nachfrage im Gesundheitswesen des Emirats Dubai zählen unter anderem die wachsende Bevölkerung, eine starke und diversifizierte Wirtschaft, ein stabiles und attraktives Klima für Investitionen, eine steigende Belastung durch Krankheiten und die Zunahme chronischer Erkrankungen sowie ein wachsender Gesundheitstourismus.

Der Leitfaden gibt einen Überblick über die Gesundheitsvorschriften und das Krankenversicherungssystem, einschließlich für Investoren relevanter, geplanter Änderungen und Initiativen.

Er beschreibt detailliert die Vorgehensweise bei Investitionen in verschiedene Arten von Einrichtungen.

Der Leitfaden beleuchtet die Investitionserfordernisse und -prioritäten für ambulante Gesundheitseinrichtungen und den Bedarf an akutstationären Betten für die Jahre 2018, 2020 und 2025 auf Grundlage einer umfassenden Analyse von Bedarfs- und Versorgungsprognosen aller Spezialbereiche für das Emirat Dubai laut dem Dubai Clinical Services Capacity Plan 2018-2030.

Er liefert Angaben zu den Freihandelszonen in Dubai mit Schwerpunkt auf Unterstützung der Gesundheits- und Life-Science-Branche sowie Schlüsselinitiativen der DHA zur Unterstützung des Gesundheitstourismus in Dubai und der Innovationen im Gesundheitswesen durch das Dubai Future Accelerators-Programm.

Über die Dubai Health Authority:

Die Dubai Health Authority (DHA) wurde im Juni 2007 unter dem von Seiner Hoheit Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der UAE, Herrscher von Dubai, erlassenen Gesetz 13 gegründet. Das erweiterte Konzept der Behörde beinhaltet eine strategische Aufsicht über den gesamten Gesundheitssektor in Dubai und ein stärkeres Engagement des privaten Sektors. Seine Hoheit Sheikh Hamdan Bin Rashid Al Maktoum, Stellvertretender Herrscher von Dubai und UAE Finanzminister, ist Präsident und Seine Exzellenz Humaid Mohammed Obaid Al Qutami ist Generaldirektor der Dubai Health Authority.

Ziel der DHA ist es, ein barrierefreies, effektives und integriertes Gesundheitssystem einzurichten, die öffentliche Gesundheit zu schützen und die Lebensqualität im Emirat zu verbessern. Gemäß ihrer Vision, Dubai in ein führendes Ziel für Gesundheitstourismus zu verwandeln, fördert die DHA innovative und integrierte Pflegemodelle und stärkt das Engagement der Gemeinschaft.

Das Investments PPP's Department der Dubai Health Authority zielt darauf ab, Dubai zu einem rentablen und wettbewerbsfähigen Zentrum für Investitionen in das Gesundheitswesen zu machen, den besten Service für Investoren zu bieten und nachhaltige öffentlich-private Modelle in Dubai zu fördern. Folglich sieht das Department seine Rolle darin, die DHA bei ihrem Ziel zu unterstützen, ein Gesundheitssystem gemäß internationalen Best Practices einzurichten, Innovationen in allen gesundheitsrelevanten Sektoren zu fördern und ein medizinisches Zentrum für die Region zu werden, indem sie Investoren gewinnt und diejenigen unterstützt, die einen Betrag zur Entwicklung der Zielbereiche leisten.

https://www.dha.gov.ae/en/aboutus/pages/dubai_health_strategy.aspx

Dr. Ibtesam Al Bastaki, Director, Investments PPP's Dept.

E-Mail: iialbastaki@dha.gov.ae

Ahmed Faiyaz Sait, Advisor, Investments PPP's Dept.

E-Mail: afsait@dha.gov.ae