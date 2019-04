Baierbrunn (ots) -



Wer bei einer Erkältung eiskalte Hände und Füße hat, kann sich mit einer Tasse Tee oder einem Teller Suppe einheizen. Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" rät zudem, sich gut einzupacken: dicke Wollsocken, Fleecepulli, eine warme Jogginghose anziehen - oder mit Decke und Wärmflasche auf die Couch. Auch ein Fußbad kann helfen, es wärmt den ganzen Körper: Dafür 35 bis 38 Grad warmes Wasser in eine Wanne gießen. Wer möchte, kann noch eine Tasse frisch gebrühten Thymiantee hineingeben. Das wirkt wie eine Inhalation. Nach zehn Minuten die Füße gut abtrocknen. Menschen mit Diabetes sollten ihre Füße wegen erhöhter Verbrühungsgefahr maximal fünf Minuten bei 35 Grad ins Wasser tauchen.



Ob verstopfte Nase, Halskratzen, Kopfschmerzen oder Husten - im neuen "Senioren Ratgeber" finden Leserinnen und Leser weitere praktische Tipps, was bei einer Erkältung hilft.



