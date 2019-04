Evotec hat am heutigen Montag die Umwandlung in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, "SE") bekannt gegeben, die mit der Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg wirksam wurde. Die Gesellschaft wird mit sofortiger Wirkung unter der Handelsregisternummer HRB 156381 als Evotec SE firmieren. Der Hauptsitz bleibt in Hamburg. Die neue Rechtsform hat keinerlei Auswirkungen auf das operative Tagesgeschäft des Unternehmens, so Evotec in einer Mitteilung.

