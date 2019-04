Die Grünen legen mehr an Wählergunst zu. Menschen im Westen wählen die Partei besonders häufig - der Osten des Landes präferiert hingegen eine andere Fraktion.

Das Wählerpotenzial der Grünen ist laut einer Umfrage aktuell annähernd so groß wie das der Union. 38 Prozent der Wahlberechtigten in Deutschland können sich laut dem am Montag veröffentlichten Trendbarometer von RTL und N-TV derzeit vorstellen, die Ökopartei zu wählen. Die Union kommt auf 39 Prozent. Bei der SPD sind es 31 Prozent, bei der FDP 28.

Die Zahl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...