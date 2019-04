Es ist ein Etappensieg für Merck im Ringen um das Übernahmeziel Versum Materials. Nach hartnäckigen Avancen, die nicht fruchteten, und einem offene Brief an die Versum-Aktionäre, der nicht gut ankam, will sich das Objekt der Darmstädter Begierde nun nach dem feindlichen Übernahmeangebot doch noch rühren.Zum Wochenende verkündete das Management des Halbleiterspezialisten aus den USA, Gespräche mit dem Pharmakonzern zu führen. Der Schritt kommt überraschend, doch dahinter steckt Kalkül. Die Offerte von 48 US-Dollar je Aktie lehne das Versum-Management unisono weiterhin vehement ab. Und die Aktionäre sollen es ihm gleichtun, betont CEO Guillermo Novo. Dass Versum sich dennoch gesprächsbereit zeigt, liegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...