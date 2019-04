++ EMIs aus China übertreffen Erwartungen ++ Weltweit sind an den Aktienmärkten Gewinne zu beobachten ++ GBP-Händler erwarten Ergebnisse weiterer Brexit-Abstimmungen ++ EURUSD mit leichter Aufwärtstendenz ++ DE30 mit starkem Start in die neue Handelswoche ++ Die Wall Street konnte sich in der Vorwoche stabilisieren und am Freitag waren zudem wieder Gewinne in Richtung der Jahreshochs zu erkennen. Insgesamt haben wir im ersten Quartal 2019 eine gemischte Datenlage erlebt, allerdings waren am Freitag die weichen Daten der Uni-Michigan sowie das Update zum US-Immobilienmarkt überraschend positiv und bereits direkt zu Beginn der neuen Handelswoche war bei den EMIs aus China eine wichtige Erholung zu erkennen. Der offizielle EMI als auch der Caixin ...

