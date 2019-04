Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Covestro von 68 auf 62 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Laurence Alexander reduzierte angesichts eines schwächeren Nachfrageausblicks seine Schätzungen für den Chemiekonzern, wie er in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb. Der schwächere Jahresstart scheine im Aktienkurs indes eingearbeitet zu sein./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2019 / 21:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2019-04-01/10:45

ISIN: DE0006062144