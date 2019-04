Unterföhring (ots) - Erfolgreicher erster Hunde-Schultag auf sixx: "Der Welpentrainer" holt am Sonntagvorabend tolle 2,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. In der sixx-Relevanzzielgruppe der 14- bis 39-jährigen Frauen erobern die sechs süßen Grundschul-Wauzis und ihr Trainer André Vogt sogar hervorragende 4,2 Prozent Marktanteil.



