FRANKFURT (Dow Jones)--Deutschlands Privatbanken haben die europäischen Behörden aufgefordert, die abschließenden Regelungen der Eigenkapitalrichtlinie Basel 3 so umzusetzen, dass die Kreditvergabe an Unternehmen und Hausbauer nicht leidet. "Eine aktuelle Studie des Bankenverbandes zeigt, dass europäische Banken durch das Basel-4-Reformpaket stärker belastet werden als bislang angenommen", heißt es in einer Pressemitteilung des Branchenverbands BdB.

Vertreter der Bankenindustrie sprechen nicht von Basel 3, sondern von Basel 4. Sie wollen damit deutlich machen, dass die vom Baseler Ausschuss vorangetrieben Vollendung von Basel 3, vor allem die darin enthaltenen Neuerungen bei der Bestimmung der risikogewichteten Aktiva, aus ihrer Sicht eine neue Qualität darstellt.

Im Zentrum der BdB-Kritik steht der sogenannte Output-Floor, der die Möglichkeit der Banken einschränkt, ihre für die Festlegung der Eigenkapitalanforderungen entscheidenden Risikoaktiva kleinzurechnen. "Unsere Befürchtungen haben sich bestätigt", sagte Christian Ossig, Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes. In allen vom BdB untersuchten Kreditportfolios führe der Output-Floor zu erheblich höheren Kapitalanforderungen. "Dies erschwert und verteuert die Kreditvergabe im Bereich der Immobilienfinanzierung ebenso wie bei kleinen und mittleren Unternehmen", sagte Ossig.

Besonders hart trifft "Basel 4" laut BdB das "risikoarme deutsche Baufinanzierungsgeschäft". Dass sich das durchschnittliche Risikogewicht mehr als verdopple (plus 125 Prozent), sei nicht nachvollziehbar und müsse unbedingt vermieden werden. Der BdB fordert deshalb, in der europäischen Umsetzung die Wirkung des Output-Floors "deutlich abzumildern". Ansonsten seien negative Folgen für die Kreditvergabe an Privatkunden und Unternehmen unausweichlich.

Um solch negative Folgen zu vermeiden, könnten beispielsweise bestimmte risikoarme Portfolios von der Anwendung des Output-Floors ausgenommen oder der Output-Floor auf vernünftige Weise angewendet werden, schlägt der Verband vor.

April 01, 2019

