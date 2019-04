Die Stimmung in der britischen Industrie hat sich im März überraschend verbessert. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex stieg auf 55,1 Zähler, nach 52,1 Punkten im Monat zuvor, wie das Marktforschungsunternehmen Markit am Montag in London mitteilte. Analysten hatten hingegen einen Rückgang auf 51,2 Punkte erwartet. Der Indexwert erreichte damit den höchsten Stand seit Februar 2018.

Der Vormonatswert wurde zudem von 52,0 Punkten auf 52,1 Punkte nach oben revidiert. Trotz der großen Unsicherheit wegen des anstehenden Brexits blieb der Indexwert über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten./jkr/elm/fba

