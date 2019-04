Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Querverweis: Audiomaterial ist unter http://www.presseportal.de/audio abrufbar -



Anmoderationsvorschlag:



Der Glanz der Goldenen Zwanziger in Berlin löst doch irgendwie bis heute eine gewisse Faszination auf uns aus: Zahlreiche Filme und Fernsehserien spielen in der Zeit und jetzt gibt es ein großartig produziertes Hörspiel, das die Geschichte von einem Berliner Bordell und seinen Bewohnerinnen erzählt. "Die juten Sitten" - ein Audible Original Hörspiel mit den Stimmen von großen Schauspielerinnen und Schauspielern, wie Jeanette Hain oder Edin Hasanovics - nimmt die Hörer mit in die verruchte Welt der Berliner Zwanziger Jahre, und ist freigegeben ab 18 Jahren. Mein garantiert volljähriger Kollege Oliver Heinze hat schon mal reingehört.



Sprecher: Hedi - Hollywood-Diva mit deutschen Wurzeln und verurteilte Mörderin - sitzt in den Fünfziger Jahren in einem kalifornischen Gefängnis und wartet auf ihre Hinrichtung. Ein Journalist besucht sie in der Todeszelle.



O-Ton 1 (Die juten Sitten, 20 Sek.): "Vielleicht sollten wir vorne anfangen. Mein Name ist Noah Goldenblatt, ich schreibe für die New York Times." "Sie machen den Klatsch." "Und Filmkritik." "Aber das hier ist kein Film. Es ist mein Leben. Das ich im Gefängnis verbringe. Weil ich jemanden erschossen habe." "Louis Mercier. Das Gericht urteilte 'kaltblütig'."



Sprecher: Die Diva öffnet sich dem Journalisten nach anfänglichem Zögern. Aber sie erzählt nicht die Geschichte ihrer Tat, sondern die ihrer Kindheit im Berlin der Zwanziger. Um genau zu sein, im Bordell "Die Ritze".



O-Ton 2 (Die juten Sitten, 9 Sek.): "Sie haben als Kind unter Huren gelebt?" "Sie sagen das, als sei das etwas Schlechtes!" "Naja, ich..." "Sie haben keine Ahnung, Noah."



Sprecher: In detailverliebten Rückblenden erfahren wir mehr über Hedwigs Vergangenheit im Bordell ihrer Oma Minna.



O-Ton 3 (Die juten Sitten, 15 Sek.): Stöhnen, Seufzen "Colette, Colette... das war..." "Für mich auch, mein Großer!" Sprecher: Hedwigs wichtigste Bezugspersonen sind die beiden Prostituierten Colette und Natalia, wobei letztere - ihres Zeichens knallharte russische Domina - einen Narren an dem kleinen Mädchen gefressen hat.



O-Ton 4 (Die juten Sitten, 15 Sek.): "Hedwig, endlich. Rybka, kannst du das bitte richtig machen?" "Lass mal sehen." Rybka ist russisch und bedeutet Fischchen. In Natalias Augen gibt es nichts Schöneres als ein kleiner, silberner, kalter Fisch zu sein.



Sprecher: Als ein neues Gesetz die Prostitution legal macht, scheint alles einfacher zu werden. Wären da nur nicht der korrupte Bulle Bruno, der Minna auf dem Kieker hat, und Gustav, der das Konkurrenzbordell gegenüber betreibt.



O-Ton 5 (Die juten Sitten, 47 Sek.): "Du als Puffmutter wirst deine Damen natürlich gut behandeln." "Natürlich. Von Frauen geführte Bordelle. Völlig legal. Darauf stoße ich sogar mit dir an." "Völlig legal. Außer, es lebt ein Kind im Haus." "Was?" "Würdest du sagen, dass die achtjährige Hedwig in einem Bordell wohnt, Minna?" "Meine Damen sind kluge, starke Frauen, und ich kann mir keine besseren Vorbilder für ein kleines Mädchen vorstellen als uns." "Wenn das die Regierung nur ähnlich sähe..." "Du widerst mich an." "Etwas Ähnliches wird der Staatsanwalt von dir sicher auch sagen. Wenn er davon erfährt."



Abmoderationsvorschlag:



Sie sind neugierig geworden und wollen unbedingt wissen, wie Hedis Geschichte weitergeht? Das zehnstündige Audible Original Hörspiel "Die juten Sitten" - das übrigens auf dem gleichnamigen Buch der jungen Putlitzerpreisträgerin Anna Basener basiert - gibt es ab sofort exklusiv bei Audible.de zum Download. Aber bitte dran denken, es wird schlüpfrig. Erst ab 18 Jahren!



OTS: Audible GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/56459 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_56459.rss2



Pressekontakt: Audible GmbH Silvia Jonas Tel.: 030-310 191 132 Mail: silvia.jonas@audible.de