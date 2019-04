Hannover (www.anleihencheck.de) - Nachdem die deutschen Anleihen lange Zeit mit Kursverlusten zu kämpfen hatten, sorgte die dritte Ablehnung des Brexit-Vertrages durch das britische Parlament für Nachfrage nach Bundesanleihen, so die Analysten der Nord LB.Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe am Ende, ebenso wie die zehnjährige Bundesanleihe, nahezu unverändert geschlossen. Die gute Entwicklung am Aktienmarkt habe das Interesse an US-Renten verringert und die Kurse weiter sinken lassen. Zehnjährige Treasuries hätten mit 2,41% rentiert. (01.04.2019/alc/a/a) ...

