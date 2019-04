FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 01.04.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 7000 (6800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES ROYAL MAIL TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 240 (250) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS IAG PRICE TARGET TO 675 (800) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2100 (2070) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES WPP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1010 PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES WPP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1010 PENCE - EXANE BNP CUTS SCHRODERS TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 2800 (2900) PENCE - FTSE INDICATED +0.45% TO 7312 (CLOSE: 7279.19) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS AVIVA PRICE TARGET TO 535 (560) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1030 (1090) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES QUILTER TO 'CONVICTION BUY LIST' ('BUY') - TARGET 185 (145) P - GOLDMAN RAISES STANDARD LIFE ABERDEEN PRICE TARGET TO 315 (310) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS ITV PRICE TARGET TO 190 (240) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT CUTS ANTOFAGASTA TO 'HOLD' ('ADD') - RBC CUTS SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 1500 (1530) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES JOHN LAING TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 425 (330) P - UBS CUTS BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 815 (840) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES HOWDEN JOINERY GROUP PRICE TARGET TO 570 (525) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 6400 (6300) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4300 (4250) PENCE - 'NEUTRAL'



- TRADERS: MORGAN STANLEY CUTS KINGFISHER TO 'EQUAL-WEIGHT' ('OVERWEIGHT')



