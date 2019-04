Handelskonflikte, Zölle und die Ungewissheit über den Brexit schaden der Euro-Industrie. Besonders Deutschland trifft es härter als erwartet.

Die deutsche Industrie ist in noch schlechterer Verfassung als bislang angenommen. Der Einkaufsmanagerindex fiel im März um 3,5 auf 44,1 Punkte, wie das Institut IHS Markit an diesem Montag zu seiner monatlichen Umfrage unter Hunderten Unternehmen mitteilte. Das ist der niedrigste Wert seit Mitte 2012, als die Staatsschuldenkrise in Europa belastete. Eine erste Schätzung hatte noch einen Wert von 44,7 Zählern ergeben. Erst ab 50 signalisiert das Barometer ein Wachstum.

"Der Auftragseingang insgesamt und die Exportorder gleichermaßen verzeichnen mittlerweile Rückgänge wie man sie ...

